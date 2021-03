Urlare e picchiare figli ne altera la struttura cerebrale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Una severità eccessiva da parte dei genitori che si adirano, minacciano, urlano e percuotono spesso i bambini potrebbe influenzare ladei ragazzi, provocando aree meno sviluppate e più ristrette. Lo evidenziano in un articolo pubblicato sulla rivista Development and Psychology gli scienziati dell’Université de Montrèal, del Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine Research Center e della Stanford University, che hanno valutato l’impatto della genitorialità ‘dura’ sulla psiche e sulle strutture cognitive dei ragazzi. “Le implicazioni che abbiamo valutato - afferma Sabrina Suffren dell’Université de Montreal - vanno oltre i cambiamenti nel cervello, credo che sia importante che tutti i genitori e la società comprendano che l’uso frequente di pratiche eccessivamente severe può danneggiare lo sviluppo di un bambino”. La ...

