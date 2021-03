Ue | ok Camera a risoluzione maggioranza con 388 sì**

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Con 388 voti favorevoli, 30 contrari e 25 astenuti laha approvato lapresentata dai partiti didopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo. Respinte le risoluzioni presentate da Fratelli d'Italia e da Sinistra italiana.

...vaccini nell'Unione europea sono state sottolineate anche dal vicepresidente della Commissione, ... Draghi alla' Sabato sera ricevo una telefonata dal presidente della commissione europea ...Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella sua replica alla."Sabato sera - ha ricostruito - ho ricevuto una telefonata dalla presidente della Commissione, che mi ha segnalato ...Via libera, da parte dell'Aula della Camera, con 388 sì, 30 no e 25 astenuti alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni ...(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Sui vaccini la scelta europea credo sia stata giusta ed è facile col senno di poi criticare le scelte fatte in un periodo mai sperimentato prima, bisognava ancora imparare e s ...