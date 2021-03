Advertising

sportli26181512 : Tris Yilmaz e Calhanoglu: la Turchia batte 4-2 l'Olanda: Rabbia e delusione per gli orange di De Ligt, protagonista… -

Ultime Notizie dalla rete : Tris Yilmaz

Corriere dello Sport.it

A spegnere i sogni di rimonta olandesi ci pensa di nuovo, che su punizione (incertezza evidente di Krul) realizza la tripletta del 4 - 2 finale. L'Olanda ha una nuova opportunità per ...Oggi toccherà alla Unet E - Work Busto Arsizio tentare ildi italiane in semifinale. Le ... Robinson 3, Babat 7, Vargas Abreu 17, Toksoy Guidetti 8, Mihajlovic 6, Aydemir Akyol 1,(L), ...Al netto del tris subitaneo in avvio col rossonero a indovinare l’angolino su passaggio di Meras, incidendo nella carne viva la zolla teoricamente spettante in copertura a De Roon, e della chiusura al ...Finisce 4-2 per i padroni di casa, che chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie allla doppietta del 35enne Burak Yilmaz. Giallo però al 45', quando l'arbitro inglese Michael Oliver (lo ...