Toloi | “I difensori italiani sono i più forti al mondo”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il difensore dell’Atalanta Rafaelha conquistato la prima chiamata in Nazionale ed è intervenuto in conferenza stampa assieme al centrocampista dello Spezia Matteo Ricci. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha detto? Il difensore della Dea ha commentato così la chiamata in Nazionale: “Un’emozione enorme, frutto del lavoro e dell’impegno di tutti i giorni. Spero di fare il meglio possibile, è davvero un sogno. I miei avidel Trentino, la mia nazionalità italiana non è nuova: l’ho avuta ancora prima di arrivare, ma negli ultimi due mesi ho avuto l’ok della Fifa per giocare in Azzurro.molto felice di essere qui e far parte del gruppo dell’Atalanta, essere in una squadra che sta facendo bene mi ha aiutato“. Il gioco dell’Atalanta “Secondo me questo modo di giocare è molto merito di ...