Sparò ai migranti a Macerata dopo l'assassinio di Pamela, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni di Luca Traini

Macerata - E' arrivato il verdetto con la Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il 31enne che a Macerata il 3 febbraio 2018 Sparò contro diversi migranti ferendone sei.

Traini, Cassazione conferma 12 anni per strage Macerata La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il 31enne che a Macerata il 3 febbraio 2018 sparò contro diversi migranti ferendone sei. I giudici della sesta sezione penale di Piazza Cavour hanno confermato il reato di strage aggravata dall'odio razziale, come chiesto dal sostituto pg di ...

