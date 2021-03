Somma Vesuviana | abbandonano una pistola clandestina e fuggono | arrestati 2 minori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Somma Vesuviana

LA SICUREZZA, a 16 e 17 anni scappano con una pistola senza... LA CRIMINALITÀ Sorvegliato speciale sorpreso in giro per Casoria di notte: bloccato... IL CASO Boscoreale, lite in ...LA SICUREZZA, a 16 e 17 anni scappano con una pistola senza... LA CRIMINALITÀ Sorvegliato speciale sorpreso in giro per Casoria di notte: bloccato... IL CASO Boscoreale, lite in ...SOMMA VESUVIANA – “Questa mattina con gli onorevoli Carmine Mocerino, Paola Raia, consiglieri regionali e il deputato alla Camera, onorevole Gianfranco Di Sarno, ho incontrato il Prefetto di Napoli, M ...I carabinieri della stazione di Somma Vesuviana hanno arrestato per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione un 16enne incensurato e un 17enne già noto alle forze dell’ordine, entrambi del ...