Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale. Cosa si sa sull’ex premier (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ore di paura per Silvio Berlusconi, la sua famiglia, l’entourage e tutti i suoi fedeli ammiratori: il cavaliere è di nuovo in ospedale. Il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter ha giustificato l’assenza del suo assistito spiegando che il leader di Forza Italia “per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato”. Non è ancora chiaro e non è stato specificato dall’avvocato quale sia il motivo del ricovero, ma dalla fine di dicembre è già la quarta volta che vengono diffuse notizie riguardanti ospedalizzazioni o lo stato di salute dell’ex presidente del Consiglio. Da quello che si sa, a dicembre, i suoi avvocati difensori hanno presentato delle cartelle cliniche in cui si spiegava che il loro assistito “ha seri problemi cardiologici”, chiedendo così il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ore di paura per, la sua famiglia, l’entourage e tutti i suoi fedeli ammiratori: il cavaliere è di nuovo in. Il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter ha giustificato l’assenza del suo assistito spiegando che il leader di Forza Italia “per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato”. Non è ancora chiaro e non è stato specificato dall’avvocato quale sia il motivo del ricovero, ma dalla fine di dicembre è già la quarta volta che vengono diffuse notizie riguardanti ospedalizzazioni o lo stato di salute dell’ex presidente del Consiglio. Da quello che si sa, a dicembre, i suoi avvocati difensori hanno presentato delle cartelle cliniche in cui si spiegava che il loro assistito “ha seri problemi cardiologici”, chiedendo così il ...

