Riapertura Scuole, Decaro Approva: Bisogna Permettere ai Bambini di Socializzare (Di mercoledì 24 marzo 2021) Antonio Decaro, presidente dell’Anci, chiede la Riapertura delle Scuole. “Siamo per la Riapertura delle Scuole. Infatti dopo il primo decreto Draghi io ho protestato perché venivano chiuse le Scuole e ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 24 marzo 2021) Antonio, presidente dell’Anci, chiede ladelle. “Siamo per ladelle. Infatti dopo il primo decreto Draghi io ho protestato perché venivano chiuse lee ...

Advertising

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - FrancescoBonif1 : Accelerazione della campagna vaccinale per compensare i ritardi, riapertura delle scuole, atlantismo ed europeismo,… - FrancescoLollo1 : #Draghi annuncia il #decretosostegno: niente pace fiscale, nessun intervento immediato per famiglie e imprese e a p… - denardimax : RT @NardiLuisa: La riapertura delle #scuole e la formazione dei giovani dovrebbe interessare tutti, non solo quelli che hanno figli. Gli st… - salutamincasa : Volevo dire una cosa brutta sulla riapertura a tutti i costi delle scuole primarie, anche in zona rossa, ma è meglio che mi stia zitto. -