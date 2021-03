Renzi non molla Bin Salman: “È un amico”. E rivendica il suo incarico a pagamento nel board saudita: “Non mi dimetto” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Non mi dimetto dal board del ‘FII Institute’ (l’organismo controllato dal fondo sovrano saudita, ndr) e non sono in alcun conflitto d’interesse. Mohammad bin Salman? È un mio amico e che sia il mandante dell’omicidio Kashoggi lo dite voi”. Queste alcune delle risposte date da Matteo Renzi ai giornalisti che lo hanno fermato all’uscita del Senato. Il leader di Italia Viva, dopo le interviste ad alcuni giornali stranieri (anche se aveva promesso una conferenza stampa su questi temi), ha deciso fermarsi e rispondere alle molte domande sui suoi rapporti con l’Arabia saudita. “Le mie attività sono tutte perfettamente in regola ed è compatibile con quella parlamentare al pari dell’avvocato e dell’architetto“. Il leader e senatore di Italia Viva non trova ci siano differenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Non midaldel ‘FII Institute’ (l’organismo controllato dal fondo sovrano, ndr) e non sono in alcun conflitto d’interesse. Mohammad bin? È un mioe che sia il mandante dell’omicidio Kashoggi lo dite voi”. Queste alcune delle risposte date da Matteoai giornalisti che lo hanno fermato all’uscita del Senato. Il leader di Italia Viva, dopo le interviste ad alcuni giornali stranieri (anche se aveva promesso una conferenza stampa su questi temi), ha deciso fermarsi e rispondere alle molte domande sui suoi rapporti con l’Arabia. “Le mie attività sono tutte perfettamente in regola ed è compatibile con quella parlamentare al pari dell’avvocato e dell’architetto“. Il leader e senatore di Italia Viva non trova ci siano differenze ...

