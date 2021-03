Orlando Bloom: "Il sesso con Katy Perry? Non abbastanza." (Di mercoledì 24 marzo 2021) Durante un'intervista Orlando Bloom ha dichiarato: "Il sesso con Katy Perry? Non ne facciamo abbastanza da quando è nata Daisy." Orlando Bloom ha recentemente affermato, durante un'intervista, di "non fare abbastanza sesso" con Katy Perry dopo la nascita di sua figlia Daisy. La star del Signore degli Anelli, 44 anni, non si è trattenuta quando le è stato chiesto di parlare della sua vita sessuale con la celebre cantautrice e attrice statunitense. Alla domanda "Quante volte tu e Katy fate sesso, diciamo, alla settimana?", l'attore britannico ha risposto al giornalista del Guardian: "Non abbastanza, però bisogna anche considerare che è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Durante un'intervistaha dichiarato: "Ilcon? Non ne facciamoda quando è nata Daisy."ha recentemente affermato, durante un'intervista, di "non fare" condopo la nascita di sua figlia Daisy. La star del Signore degli Anelli, 44 anni, non si è trattenuta quando le è stato chiesto di parlare della sua vita sessuale con la celebre cantautrice e attrice statunitense. Alla domanda "Quante volte tu efate, diciamo, alla settimana?", l'attore britannico ha risposto al giornalista del Guardian: "Non, però bisogna anche considerare che è ...

