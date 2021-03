Napoli | lunghe code per il vaccino | anziani stremati

Leggi su anteprima24

– Negli hub vaccinali di Pozzuoli e Giugliano moltisono stati costretti ad attendere ore in fila in attesa della loro dose creando di fatto dei veri e propri assembramenti di cui loro non hanno nessuna colpa. Il sistema deve essere rivisto, è un dato di fatto. File del genere per uncontro il covid non devono formarsi. E non solo. C'è anche un altro aspetto molto grave. Le persone in fila sono tutte anziane. Alcune di loro hanno anche difficoltà nella deambulazione. La situazione è stata anche denunciata dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli che ha provveduto a rendere note le foto scattate da un cittadino che si trovava sul luogo.