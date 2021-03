Morgan, chiesto il rinvio a giudizio. Pesanti accuse da una sua ex. I fatti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Morgan, il rinvio a giudizio per il cantante. L’ex leader dei Bluvertigo, al secolo Marco Castoldi, non avrebbe accettato la fine della relazione con l’ex fidanzata, musicista di 32 anni. I fatti risalirebbero al periodo compreso tra i mesi aprile e dicembre 2020, si legge su La Repubblica. Pare che il cantante abbia assunto degli atteggiamenti ‘molesti’ nei confronti della donna, che ha così esposto denuncia. Non avrebbe preso bene la chiusura della loro relazione. Morgan avrebbe dunque tempestato di telefonate e messaggi l’ex fidanzata, per poter recuperare quel rapporto e far tornare si propri passi la 32enne. Ma scatta la denuncia per stalking e diffamazione. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura brianzola, diretta da Francesco Garcea.



