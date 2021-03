Lazio, le parole di Lotito che allontanano via Inzaghi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Claudio Lotito, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha risposto in maniera criptica alle parole del padre di Simone Inzaghi In casa Lazio si discute solo del rinnovo di Simone Inzaghi. Il contratto dell’allenatore con il club capitolino scadrà il prossimo giugno e le notizie sul prolungamento tardano ad arrivare. Le trattative erano ben avviate, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Claudio, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha risposto in maniera criptica alledel padre di SimoneIn casasi discute solo del rinnovo di Simone. Il contratto dell’allenatore con il club capitolino scadrà il prossimo giugno e le notizie sul prolungamento tardano ad arrivare. Le trattative erano ben avviate, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MatteoPedrosi : ?? Caso tamponi #Lazio: #Immobile non era autorizzato a partire per Torino. Le parole di Enrico De Rosa, direttore d… - Fabius40884986 : @StePedrotti Quanto me piaciono I tweet genuini Con parole semplici Nulla di costruito E continuo a pensare che chi… - Solo_La_Lazio : ?? Bocca cucita per #Lotito sul rinnovo di #Inzaghi ????? Niente replica alle parole di ieri del papà del mister ? Le… - MCalcioNews : Lazio, la 'non replica' di Lotito: 'Le parole del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche'… - napolipiucom : Lazio, Lotito: 'Le parole padre di Inzaghi? Non ho nulla da rispondergli. Rinnovo di Simone, no comment'… -