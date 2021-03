Laurea honoris causa in Scienze della Formazione Primaria a Franco Lorenzoni (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - L'Università di Milano-Bicocca ha conferito questo pomeriggio la Laurea magistrale honoris causa in Scienze della Formazione Primaria a Franco Lorenzoni, maestro e coordinatore della Casa-laboratorio di Cenci ( La Laurea a Franco Lorenzoni è stata assegnata, su proposta del dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, per avere, nell'arco della sua quarantennale carriera di maestro della scuola Primaria, "contribuito in modo originale alla crescita dell'innovazione educativa e didattica in Italia, proponendo visioni e strumenti al servizio degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - L'Università di Milano-Bicocca ha conferito questo pomeriggio lamagistralein, maestro e coordinatoreCasa-laboratorio di Cenci ( Laè stata assegnata, su proposta del dipartimento diUmane per la“Riccardo Massa”, per avere, nell'arcosua quarantennale carriera di maestroscuola, "contribuito in modo originale alla crescita dell'innovazione educativa e didattica in Italia, proponendo visioni e strumenti al servizio degli ...

