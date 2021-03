La pandemia non ferma Sace. Spinta sulle imprese e conti in ordine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sace c’è. In un anno fortemente colpito dalla pandemia, la società per l’export che insieme a Simest promuove e sostiene il made in Italy all’estero ha mobilitato 46 miliardi di euro di risorse e ha chiuso l’esercizio 2020 con un risultato lordo positivo che si attesta a 110,3 milioni di euro (in diminuzione del 48% rispetto all’esercizio precedente) e un utile netto pari a 79,7 milioni di euro (141,6 milioni nel 2019). E pensare che lo shock congiunto, a livello internazionale, di domanda e offerta insieme all’incertezza sull’evoluzione della pandemia hanno pesato negativamente sull’attività economica globale, determinando una profonda recessione del Pil mondiale (-3,9%). Inoltre l’export, driver di crescita dell’economia italiana, ha subito la più importante battuta d’arresto dal 2009, facendo registrare un calo del -9,7%, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021)c’è. In un anno fortemente colpito dalla, la società per l’export che insieme a Simest promuove e sostiene il made in Italy all’estero ha mobilitato 46 miliardi di euro di risorse e ha chiuso l’esercizio 2020 con un risultato lordo positivo che si attesta a 110,3 milioni di euro (in diminuzione del 48% rispetto all’esercizio precedente) e un utile netto pari a 79,7 milioni di euro (141,6 milioni nel 2019). E pensare che lo shock congiunto, a livello internazionale, di domanda e offerta insieme all’incertezza sull’evoluzione dellahanno pesato negativamente sull’attività economica globale, determinando una profonda recessione del Pil mondiale (-3,9%). Inoltre l’export, driver di crescita dell’economia italiana, ha subito la più importante battuta d’arresto dal 2009, facendo registrare un calo del -9,7%, ...

Ultime Notizie dalla rete : pandemia non Cultura d'impresa. Impreditori e manager devono attingere da molte fonti del potere ...che non a caso ha portato Sassoli de Bianchi a ricoprire anche la carica di Presidente dell'Upa, l'associazione che riunisce le più importanti aziende che investono in pubblicità. "La pandemia ci ha ...

Visioni. Una visione generativa dell'economia Che l'impatto sociale fosse più importante del risultato finanziario lo sapevamo da tempo e la pandemia non ha fatto altro che ribadirlo con forza. D'altra parte, già nel 2018 Larry Fink, numero uno di BlackRock, scrisse ai CEO delle startup che "senza uno scopo nessuna impresa può raggiungere ...

