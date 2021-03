Ignazio Moser, incidente e corsa in ospedale: le condizioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ignazio Moser Paura per Ignazio Moser: il 28enne trentino ha postato sui social una foto choc in cui appare con il volto totalmente insanguinato a causa di un taglio profondo. Lo scatto, aggiunto come una ‘storia’, ha inevitabilmente allertato tutti i fan del noto personaggio televisivo. Ignazio Moser, paura per un incidente Visualizza questo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)Paura per: il 28enne trentino ha postato sui social una foto choc in cui appare con il volto totalmente insanguinato a causa di un taglio profondo. Lo scatto, aggiunto come una ‘storia’, ha inevitabilmente allertato tutti i fan del noto personaggio televisivo., paura per unVisualizza questo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

yeswecaaaaaaan : RT @riverflow_11: Pierpaolo che mette sempre mi piace a Ignazio Moser perché tra fidanzati migliori dello stesso ex bisogna sostenersi semp… - wavesnowaves2 : RT @riverflow_11: Pierpaolo che mette sempre mi piace a Ignazio Moser perché tra fidanzati migliori dello stesso ex bisogna sostenersi semp… - Mary79374836 : RT @riverflow_11: Pierpaolo che mette sempre mi piace a Ignazio Moser perché tra fidanzati migliori dello stesso ex bisogna sostenersi semp… - GiulyPier1 : RT @riverflow_11: Pierpaolo che mette sempre mi piace a Ignazio Moser perché tra fidanzati migliori dello stesso ex bisogna sostenersi semp… - giulixx__ : RT @riverflow_11: Pierpaolo che mette sempre mi piace a Ignazio Moser perché tra fidanzati migliori dello stesso ex bisogna sostenersi semp… -