Furbetti dei rifiuti a Monreale, scattano multe salate (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Monreale controlli ad oltranza della polizia municipale per individuare i Furbetti del sacchetto. Sono partiti nei giorni scorsi dalla frazione di Pioppo e sono continuati anche oggi i controlli da parte della Polizia Municipale e degli operatori della ditta Ecolandia, per reprimere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale. Oggi le operazioni degli agenti della Polizia Municipale hanno riguardato la via Umberto I, dove sono stati riscontrati, all’altezza dell’ex hotel Carrubbella, alcuni cumuli di rifiuti abbandonati. Il personale dell’Ecolandia, incaricato del servizio di raccolta dei rifiuti nella Città di Monreale, ha aperto ed ispezionato i sacchetti sotto il diretto controllo della Municipale per trovare degli indizi che facciano risalire al trasgressore. ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 24 marzo 2021) Acontrolli ad oltranza della polizia municipale per individuare idel sacchetto. Sono partiti nei giorni scorsi dalla frazione di Pioppo e sono continuati anche oggi i controlli da parte della Polizia Municipale e degli operatori della ditta Ecolandia, per reprimere il fenomeno dell’abbandono deinel territorio comunale. Oggi le operazioni degli agenti della Polizia Municipale hanno riguardato la via Umberto I, dove sono stati riscontrati, all’altezza dell’ex hotel Carrubbella, alcuni cumuli diabbandonati. Il personale dell’Ecolandia, incaricato del servizio di raccolta deinella Città di, ha aperto ed ispezionato i sacchetti sotto il diretto controllo della Municipale per trovare degli indizi che facciano risalire al trasgressore. ...

matteosalvinimi : #Salvini: Mi domando perché la Toscana sia ultima in Italia per copertura vaccinale degli over 80. Cosa hanno fatto… - NicolaPorro : ?? I furbetti del #vaccino, le due donne che fanno causa alla #Boldrini e lo sciopero dei dipendenti #Amazon. Questo… - ilfoglio_it : Per inquadrare il vero disastro della campagna vaccinale, bisogna farsi un giro in Puglia e capire che danno posson… - Black300Joe : RT @edorixi: Mi domando perché la Toscana sia ultima in Italia per copertura vaccinale degli over 80. Cosa hanno fatto di male per farsi su… - Titti14760140 : RT @edorixi: Mi domando perché la Toscana sia ultima in Italia per copertura vaccinale degli over 80. Cosa hanno fatto di male per farsi su… -