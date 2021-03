F1 | Giovinazzi | “Fiducioso per la nuova stagione | fondamentale partire bene”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Antonioha espresso tutta la sua voglia di cominciare ladi Formula 1, al via nel weekend con il primo appuntamento in Bahrain. “Sono davvero entusiasta di iniziare una. Il mio terzo anno completo in questo sport, mi sento pronto, sia nel corpo che nella mente”, ha spiegato al sito ufficiale del team Alfa Romeo.ha poi proseguito: “Non vedo l’ora di provare ancora una volta le sensazioni del weekend di gara. Non faccio previsioni su dove saremo rispetto ai nostri rivali, ma sonoche possiamo disputare una buona“. “Ci stiamo avvicinando alla prima gara con la giusta mentalità”, spiega ancora il pilota italiano. Che conclude: “Sappiamo tutti quanto sia cruciale l’inizio della ...

