Erjona Sulejmani | “Voglio altri figli Se mi piacciono i toy boy? Assolutamente sì perché…”

(Di mercoledì 24 marzo 2021), modella ed ex compagna del calciatore Blerim Dzemaili, ha deciso di rispondere ad un po' di domande postele dai suoi follower su Instagram. Ecco le rivelazioni più interessanti della bella.Come fai a sorridere sempre?Basta vedere sempre il bicchiere mezzo pieno! Qualsiasi cosa accada!L’ultima volta che sei stata davvero felice? Ogni singolo giorno della mia vita cerco di trovare l’equilibrio giusto per essere serena, che significa molto di più di essere felice!embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMZ-X0Ml5BR/"Come passi le giornate a Fuerteventura? Le mie giornate sono suddivise in due parti: la parte fondamentale con mioo, condividendo tutti i momenti belli insieme! La seconda lavorando, visto che in tanti chiedete se lavoro qui.Liberi e soli, o in compagnia ma ...

