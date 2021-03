Elezioni Roma 2021, Zingaretti è sicuro: non si candiderà (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nicola Zingaretti non si candiderà alle prossime Elezioni comunali di Roma. A smentire le voci che lo vorrebbero come prossimo sindaco della Capitale è stato proprio il diretto interessato. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma televisivo diMartedì in onda su La7, l’ex numero uno del PD ha ribadito che non ha intenzione di candidarsi. Zingaretti è infatti l’attuale presidente della Regione Lazio e intende restare alla carica fino alla fine del mandato. Zingaretti non si candiderà come sindaco di Roma «Sono presidente della Regione Lazio fino al 2023. Faccio l’amministratore da quattordici anni perché in questa Regione ho sempre vinto le Elezioni e voglio portare avanti questa missione. Mi auguro che la mia comunità ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nicolanon sialle prossimecomunali di. A smentire le voci che lo vorrebbero come prossimo sindaco della Capitale è stato proprio il diretto interessato. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma televisivo diMartedì in onda su La7, l’ex numero uno del PD ha ribadito che non ha intenzione di candidarsi.è infatti l’attuale presidente della Regione Lazio e intende restare alla carica fino alla fine del mandato.non sicome sindaco di«Sono presidente della Regione Lazio fino al 2023. Faccio l’amministratore da quattordici anni perché in questa Regione ho sempre vinto lee voglio portare avanti questa missione. Mi auguro che la mia comunità ...

Advertising

CalabriaTw : #Roma Il progetto di legge per darle più autonomia finanziaria e legislativa. Le elezioni per il nuovo sindaco in a… - you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - CarloCalenda : Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora appre… - Carlo_Asterix : @Straccia2 @_marlene1265 @fattoquotidiano Elezioni a Roma? La butto li.. - Agenzia_Dire : Elezioni a #Roma #Zingaretti candidato? 'Mi auguro che la mia comunità metta in campo altre risorse'. -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma Elezioni Roma 2021, Zingaretti è sicuro: non si candiderà Starà infatti a Enrico Letta, attuale capo del PD, decidere chi sarà il prossimo candidato del centrosinistra per le elezioni di Roma 2021. Il nome più probabile pare essere quello di Gualtieri, ma ...

Migranti: Lamorgese, troppi sbarchi dalla Libia Roma, 24 mar 08:08 - Siamo a oltre 6 mila sbarchi già a marzo, più del doppio del 2020. E la ... si è appena insediato un governo di unità nazionale con l'obiettivo di portare i libici alle elezioni il ...

Elezioni Roma, Calenda apre al fronte largo con il Pd ma non cede: "Sono candidato" RomaToday Comune, Guerrini lascia gruppo M5s. Parentopoli, ex assessora Montanari: Raggi non poteva non sapere Guerrini ha anche chiarito che non solo lascia il M5S, ma che non sosterrà nessuna forza politica che alle prossime elezioni appoggerà la sindaca ... nello staff dell'assessorato all'Urbanistica di ...

Per la sindaca Raggi ultimi mesi tempestosi, tra parenti e defezioni Ben due assessori sono finiti nei guai, d’immagine s’intende, nel giro di pochi giorni: la compagna di liceo Fruci, titolare della Cultura, e l’onnipotente livornese Lemmetti ...

Starà infatti a Enrico Letta, attuale capo del PD, decidere chi sarà il prossimo candidato del centrosinistra per ledi2021. Il nome più probabile pare essere quello di Gualtieri, ma ..., 24 mar 08:08 - Siamo a oltre 6 mila sbarchi già a marzo, più del doppio del 2020. E la ... si è appena insediato un governo di unità nazionale con l'obiettivo di portare i libici alleil ...Guerrini ha anche chiarito che non solo lascia il M5S, ma che non sosterrà nessuna forza politica che alle prossime elezioni appoggerà la sindaca ... nello staff dell'assessorato all'Urbanistica di ...Ben due assessori sono finiti nei guai, d’immagine s’intende, nel giro di pochi giorni: la compagna di liceo Fruci, titolare della Cultura, e l’onnipotente livornese Lemmetti ...