Diritti tv | Ferrero e Preziosi contro l’esperto scelto da De Siervo | era consulente di Tim

Sul Corriere dello Sport la ricostruzione dell'assemblea della lega Serie A di ieri, sui Diritti tv. C'è stata l'ennesima fumata grigia, con il fronte dei pro Dazn che è arrivato a 11, con l'aggiunta del Torino di Cairo. Nel corso della riunione c'è stata una presa di posizione di Preziosi e Ferrero contro uno dei tecnici esperti scelti dall'amministratore delegato della Serie A, De Siervo. "C'è chi, tra gli astenuti, è comunque dalla parte di Sky e da lì non si schioderà. Preziosi e Ferrero si sono esposti in questo senso nel momento in cui due tecnici, chiamati dall'ad De Siervo, hanno presentato una loro relazione per dimostrare come la capacità di banda in Italia sia sufficiente per reggere la trasmissione di tutto il campionato in streaming.

