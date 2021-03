(Di mercoledì 24 marzo 2021) Quando si lancia una nuova IP, si spera sempre cheabbastanza successo da lanciare un franchise: a tale scopo si infarcisce spesso il titolo di lore inesplorata (e inesplorabile), premesse di espansioni o sequel futuri, piccole e grandi storyline lasciate un po' in sospeso: a quanto pare, però, non sarà il caso di. Il titolo Arkane, difatti, stando a quanto riferisce il game director Dinga Bakaba, sarà autoconclusivo ediretti a eventuali sequel o spin-off. "Ci sono sempre nuove storie da raccontare, ma allo stesso tempo è pensato come una cosa autosufficiente" afferma. "Dato che il tema del giocom ndr è l'andare avanti, penso sia adeguato che sia unacon un inizio e una fine. Vogliamo esplorare le cose in futuro, ma lanon finisce con un ...

Advertising

Eurogamer_it : #Deathloop avrà una storia autoconclusiva, senza cliffhanger -

Ultime Notizie dalla rete : Deathloop avrà

...e GhostWire: Tokyo usciranno in esclusiva per PS5, mentre per titoli come The Elder ... anche se Microsoft si riserverà di decidere caso per caso sui titoli chetra le mani di volta in ...Poi c'è molto di più da esplorare e sperimentare in". " Penso che ci siano parecchie ore a disposizione dei giocatori che vogliono sperimentare questo titolo ".sarà lanciato su ...