Covid, Curcio: “Vaccini? Unico criterio saranno fasce età” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Entro la fine del mese arriveranno” nell’Italia in emergenza Covid “4 milioni e mezzo di dosi. Adesso stiamo vaccinando 200 mila persone al giorno, a regime dobbiamo arrivare a 500 mila” ma “è necessario maggiore coordinamento con le regioni” e “bisogna tornare alle fasce di età, l’Unico criterio deve essere questo”. Lo afferma in un’intervista sul Corriere della Sera, il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, aggiungendo che “se le case farmaceutiche rispetteranno i tempi, io sono convinto che alla fine di quest’ anno torneremo a riprenderci almeno in parte la nostra vita”. Le Regioni che stanno peggio “hanno usato criteri differenti tra loro e questo ha generato disomogeneità sul territorio, differenze che presto saranno superate”. “Il sistema di Protezione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Entro la fine del mese arriveranno” nell’Italia in emergenza“4 milioni e mezzo di dosi. Adesso stiamo vaccinando 200 mila persone al giorno, a regime dobbiamo arrivare a 500 mila” ma “è necessario maggiore coordinamento con le regioni” e “bisogna tornare alledi età, l’deve essere questo”. Lo afferma in un’intervista sul Corriere della Sera, il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio, aggiungendo che “se le case farmaceutiche rispetteranno i tempi, io sono convinto che alla fine di quest’ anno torneremo a riprenderci almeno in parte la nostra vita”. Le Regioni che stanno peggio “hanno usato criteri differenti tra loro e questo ha generato disomogeneità sul territorio, differenze che prestosuperate”. “Il sistema di Protezione ...

