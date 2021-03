Can Yaman e Diletta Leotta, lite per finta? I due raggiungono la Sicilia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si alza ancora il vento del gossip sulla coppia più chiacchierata del momento: Can e Diletta. Dopo gli ultimi eventi che vedevano i due ormai sul punto di rottura, attualmente la situazione si è praticamente ribaltata. Voci di corridoio, sopraggiunti dal paparazzo rivelano che Diletta Leotta ha portato il suo nuovo fidanzato a conoscere il padre. E così Can Yaman e la giornalista italiana sono volati in Sicilia, terra di origine di lei. Litigio esplosivo, è finita tra Can e Diletta? L'amore di Can Yaman e Diletta Leotta sta tenendo banco in questo periodo in cui l'Italia e il mondo intero sono occupati a combattere una brutta pandemia. Il loro amore sta dividendo l'opinione pubblica dato che c'è chi è pronto a scommettere che si ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si alza ancora il vento del gossip sulla coppia più chiacchierata del momento: Can e. Dopo gli ultimi eventi che vedevano i due ormai sul punto di rottura, attualmente la situazione si è praticamente ribaltata. Voci di corridoio, sopraggiunti dal paparazzo rivelano cheha portato il suo nuovo fidanzato a conoscere il padre. E così Cane la giornalista italiana sono volati in, terra di origine di lei. Litigio esplosivo, è finita tra Can e? L'amore di Cansta tenendo banco in questo periodo in cui l'Italia e il mondo intero sono occupati a combattere una brutta pandemia. Il loro amore sta dividendo l'opinione pubblica dato che c'è chi è pronto a scommettere che si ...

Advertising

infoitcultura : Can Yaman: lite furiosa con Diletta Leotta. Lui lascia l'albergo di Roma, lei parte per Milano - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta matrimonio: gli ultimi gossip sulla coppia - infoitcultura : Can Yaman: tutto finito con Diletta Leotta. Lo scoop - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta c’è la data del matrimonio? Ecco tutte le info - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta: pace fatta. Volano a Catania -