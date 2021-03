Bimba di 3 anni malata aspetta fegato che non arriva: a darglielo è la madre vivente (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Torino, nelle scorse settimane, è stato ottenuto un enorme successo medico-chirurgico che ha coinvolto una madre e la sua giovanissima figlia di 3 anni e mezzo, affetta dalla nascita da atresia biliare. La piccola avrebbe dovuto essere sottoposta a un trapianto di fegato da donatore ed era iscritta nelle liste apposite, ma la situazione attuale, aggravata dalla pandemia, aveva fatto sì che la piccola non avesse ancora ottenuto l’organo, mentre la sua situazione si aggravava inesorabilmente. Da qui l’insistenza della madre nel convincere i medici a permetterle di donare parte del suo fegato per salvare la vita alla bambina: dopo varie analisi il team del Centro Trapianti di fegato dell’ospedale de Le Molinette di Torino ha acconsentito, operando il primo trapianto da vivo dopo 10 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Torino, nelle scorse settimane, è stato ottenuto un enorme successo medico-chirurgico che ha coinvolto unae la sua giovanissima figlia di 3e mezzo, affetta dalla nascita da atresia biliare. La piccola avrebbe dovuto essere sottoposta a un trapianto dida donatore ed era iscritta nelle liste apposite, ma la situazione attuale, aggravata dalla pandemia, aveva fatto sì che la piccola non avesse ancora ottenuto l’organo, mentre la sua situazione si aggravava inesorabilmente. Da qui l’insistenza dellanel convincere i medici a permetterle di donare parte del suoper salvare la vita alla bambina: dopo varie analisi il team del Centro Trapianti didell’ospedale de Le Molinette di Torino ha acconsentito, operando il primo trapianto da vivo dopo 10 ...

Advertising

meb : In #Myanmar l’ultima vittima è una bimba di 7 anni. Dopo il colpo di stato sono stati uccisi 261 civili innocenti.… - LaStampa : In Myanmar uccisa in casa una bimba 7 anni “mentre correva tra le braccia del padre” - Agenzia_Ansa : E' fuori dalla terapia intensiva la bimba di 11 anni ricoverata da alcune settimane all'ospedale Sant'Orsola di Bol… - GianniVaretto : RT @LaStampa: In Myanmar uccisa in casa una bimba 7 anni “mentre correva tra le braccia del padre” - mg_selen : Tirocinio in sala operatoria di neurochirurgia non è solo vedere interventi fantastici e teste aperte, ma anche spe… -