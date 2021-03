AssoDelivery e UGL siglano contratto collettivo riders

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) –, associazione che rappresenta l’industria italiana del food delivery a cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats ha siglato un accordo con il sindacato UGL per unNazionale del Lavoro che, per la prima volta in Europa, aumenta le tutele dei rider che operano come lavoratori autonomi. Ilrispecchia le indicazioni del “decreto Rider” approvato l’anno scorso su impulso e volontà del Ministero del Lavoro, che prevede diritti e tutele nell’ambito del lavoro autonomo, tra cui compensi minimi e indennità integrative per condizioni particolari di lavoro, un sistema di incentivi nelle città in cui il delivery è di recente introduzione e premi dopo un certo numero di consegne, fornitura gratuita di dotazioni di sicurezza, obbligo di formazione ...