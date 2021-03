Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 10 morti, tra cui un poliziotto (Di martedì 23 marzo 2021) Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 10 morti Almeno 10 persone che hanno perso la vita in una sparatoria in un supermercato di Boulder, in Colorado, dove un uomo ha aperto il fuoco intorno alle 14 (ore locali) di lunedì 22 marzo. Tra le vittima anche un agente della polizia, Eric Talley, di 51 anni, il primo ad arrivare sulla scena del crimine. “Il mio cuore è con le vittime, sono grata agli agenti”, ha detto il capo della polizia Maris Herold, dando il bilancio preciso dei morti. Una persona è stata presa in custodia per la sparatoria. Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Usa,in unin: 10Almeno 10 persone che hanno perso la vita in unain undi Boulder, in, dove un uomo ha aperto il fuoco intorno alle 14 (ore locali) di lunedì 22 marzo. Tra le vittima anche un agente della polizia, Eric Talley, di 51 anni, il primo ad arrivare sulla scena del crimine. “Il mio cuore è con le vittime, sono grata agli agenti”, ha detto il capo della polizia Maris Herold, dando il bilancio preciso dei. Una persona è stata presa in custodia per la

Advertising

repubblica : Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 'Almeno sei vittime' - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in Colorado: almeno dieci morti #usa - Corriere : Usa: sparatoria in supermercato in Colorado, morti e almeno 3 feriti - pennadireve : Usa, sparatoria in un supermarket: almeno 10 vittime in Colorado, arrestato l’aggressore - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: Sanzioni europee contro Cina e Myanmar | Per gli Usa AstraZeneca è sicuro ed efficace | Il portale unico per i vaccini |… -