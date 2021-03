Ugolini | “Fonseca? Lo vedrei bene al Napoli”

Leggi su retecalcio

(Di martedì 23 marzo 2021)al? Lo, in generale. Gattuso sta facendo. La cosa interessante di lui è che molti dei giocatori che lo hanno avuto lo seguirebbero, tanti giocatori dello Shakhtar sono stati in trattativa con la Roma A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Massimo Oscar, preparatore atletico per parlare dele diche vedrebbesulla panchina della squadra azzurra. Queste le sue parole: SU? Non ho mai lavorato con lui, l’ultimo anno nostro eliminammo il suo Braga poi quando è arrivato sono andato via io. Per me è un allenatore molto preparato e allega il suo gioco ai giocatori che ha. Allo ...