Tommaso Zorzi dà dello zerbino a Awed (che si dichiara a Miryea Stabile) (Di martedì 23 marzo 2021) Tommaso Zorzi durante la terza puntata de L’Isola dei Famosi è tornato con la sua rubrica, Il Punto Z, in cui commenta i naufraghi utilizzando parole che iniziano per la lettera Z. A finire sotto la lente d’ingrandimento di Zorzi questa settimana c’è stato Awed che ha definito “zerbino”. “Z come zerbino: Awed lo zerbino di Vera Gemma”. Lo YouTuber non ha potuto sentire (e quindi replicare) alla parola ‘zerbino’, ma proprio durante la diretta ha dichiarato un interesse nei confronti di Miryea Stabile che tuttavia non sembrerebbe ricambiare. “Miryea è una bellissima ragazza, un po’ nel suo mondo, vorrei chiederle il significato del suo nome perché ha un nome ... Leggi su biccy (Di martedì 23 marzo 2021)durante la terza puntata de L’Isola dei Famosi è tornato con la sua rubrica, Il Punto Z, in cui commenta i naufraghi utilizzando parole che iniziano per la lettera Z. A finire sotto la lente d’ingrandimento diquesta settimana c’è statoche ha definito “”. “Z comelodi Vera Gemma”. Lo YouTuber non ha potuto sentire (e quindi replicare) alla parola ‘’, ma proprio durante la diretta hato un interesse nei confronti diche tuttavia non sembrerebbe ricambiare. “è una bellissima ragazza, un po’ nel suo mondo, vorrei chiederle il significato del suo nome perché ha un nome ...

Advertising

MediasetPlay : . @tommaso_zorzi tutto bene? ???? #Isola - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi IN AZZURRO ?? #Isola - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi come la Zia Mara... ti si ama ?? #Isola - GraziaDeNicola1 : @tommaso_zorzi Abbè, in effetti merita una buona notte special edition ?? - chiacchierespa1 : @tommaso_zorzi Solo perché ha gli occhi buoni, no? ?????? -