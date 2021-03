Theo Hernandez e la fidanzata Zoe Cristofoli si sono lasciati?

Advertising

ZZiliani : 'Cara @FIGC, l'apertura dell'inchiesta su #Theo #Hernandez, spassosa quanto quella su #Oddo passato dal Perugia al… - DiMarzio : #Milan, a tutto #Hernandez: da #Maldini all'esperienza con il #RealMadrid, passando per la nazionale e il… - ZZiliani : Qui il procuratore federale Chinè aveva preso un giorno di permesso per andare dal dentista. #Theo #Hernandez #FIGC - PianetaMilan : .@TheoHernandez: 'Mi piacerebbe se @Brahim restasse un altro anno' - #calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan… - Mediagol : Milan, Theo Hernandez: 'Qui a lungo, credo ancora allo scudetto. Ibrahimovic? Ogni tanto mi fa le ramanzine'… -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez

Goal.com

Problemi di cuore per. Il difensore rossonero sarebbe in crisi con la fidanzata Zoe Cristofoli . Secondo qualcuno la rottura sarebbe addirittura già arrivata nelle ultime ore. I diretti interessati non ne ...... Lo ha raccontato il terzino sinistro del Milanad AS , in una lunga intervista dove ha parlato a 360 gradi della sua esperienza in rossonero. Sul futuro 'Al Milan sono molto felice. ...Milano, 23 mar. - (Adnkronos) - "Il mio rapporto con lui è buonissimo. A volte mi tocca anche qualche ramanzina, ma è normale. Vuole sempre che dia il meglio di me: ci mette in riga, Zlatan ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.