Strage di Boulder, Obama: 'Dobbiamo combattere l'epidemia delle armi' (Di mercoledì 24 marzo 2021) A commento della Strage di Boulder, in Colorado, avvenuta pochi giorni dopo la sparatori adi Atlanta dove sono morte 8 donne, l'ex Presidente Barack Obama ha dichiarato: "È da tempo che coloro che ...

lucianonobili : Sette giorni dopo la strage di 8 donne ad Atlanta continua la scia di sangue e dolore negli USA con una nuova trage… - Radio1Rai : ??#StatiUniti Strage a #Boulder in #Colorado dove un uomo armato di fucile ha fatto irruzione in un supermercato ucc… - globalistIT : Il commento dell'ex Presidente sull'ennesima strage - ritafrediani : RT @beretta_g: Ennesima #strage negli USA. Ancora una volta con un fucile d'assalto AR-15. In Italia #Lega e #M5s hanno raddoppiato il nume… - Cristin82074935 : Sette stragi Usa in 7 giorni. Biden: 'Congresso agisca per una legge sulle armi' -