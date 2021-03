Stefania Orlando e il gelo del fratello Gianni, ancora nessun incontro: “Sono deluso, credo ti importi poco di me” (Di martedì 23 marzo 2021) Torna a parlare Gianni, il fratello di Stefania Orlando Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande fratello Vip 5, il fratello (da parte di madre) di Stefania Orlando ha raccontato a giornali e televisioni di aver vissuto un’infanzia abbastanza difficile. In poche parole ha fatto sapere di essere stato isolato dagli altri membri della famiglia. Una volta finito il reality show di Canale 5, la terza classificata, è stata ospite a Live Non è la D’Urso, dove ha rivelato a Barbara D’Urso di aver avuto un confronto col fratello Gianni per un chiarimento. Inoltre, l’ex gieffina davanti a tutti e si è detta disposta a ricostruire un rapporto con l’uomo, ma ovviamente tutto questo lontano dai riflettori. Ad ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021) Torna a parlare, ildiDurante la sua permanenza all’interno della casa del GrandeVip 5, il(da parte di madre) diha raccontato a giornali e televisioni di aver vissuto un’infanzia abbastanza difficile. In poche parole ha fatto sapere di essere stato isolato dagli altri membri della famiglia. Una volta finito il reality show di Canale 5, la terza classificata, è stata ospite a Live Non è la D’Urso, dove ha rivelato a Barbara D’Urso di aver avuto un confronto colper un chiarimento. Inoltre, l’ex gieffina davanti a tutti e si è detta disposta a ricostruire un rapporto con l’uomo, ma ovviamente tutto questo lontano dai riflettori. Ad ...

