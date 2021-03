Sparatoria a Boulder | un uomo uccide 6 persone in un market

(Di martedì 23 marzo 2021) Una, la polizia ha chiesto ai residenti vicini alla 17° strada di barricarsi in casa e non uscire per via di una persona armata a piede libero. (Denverpost.com)Unha aperto il fuoco all’interno di un supermercato King Soopers, adurante il pomeriggio della giornata di Lunedì 22 Marzo 2021, ha ucciso sei, incluso un ufficiale di polizia. La polizia non ha confermato il numero delle vittime, ma una fonte molto vicina all’accaduto, ha dichiarato di aver visto l’uccisione di almeno sei. Il comandate di polizia Kerry Yamaguchi ha dichiarato che uno delleuccise nel supermercato era un ufficiale di polizia. Inoltre ha affermato che c’è stata una perdita di vite ingente, molte...

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Boulder

E unache va ad allungare la scia di sangue del Colorado, salito alle cronache nel corso ... La polizia diparla di una "tragedia" e di un "incubo" nel descrivere l'accaduto. Ma ...Sono almeno dieci i morti, incluso un agente di polizia, nellaavvenuta in serata in un supermercato di, in Colorado negli Stati Uniti. L'uomo che ha aperto il fuoco è stato arrestato e sarebbe ferito. La polizia non ha fornito ulteriori ...AGI - E' di 10 morti il bilancio della sparatoria a Boulder, in Colorado. Tra le vittime, anche l'agente Eric Talley, 51 anni, il primo ad arrivare sulla scena del crimine, il supermercato King Sooper ...Una sparatoria a Boulder, la polizia ha chiesto ai residenti vicini alla 17° strada di barricarsi in casa e non uscire per via di una persona ...