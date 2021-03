(Di martedì 23 marzo 2021) “Ispessoad aumentare l’ego”. Dire una cosa del genere quando siedi sulla panchina del Manchester United è dirompente. E infatti tutta lasportiva, primo fra tutti l’autorevole Daily Telegraph, fa notare a Ole Gunnarche “sta dimenticando di essere l’allenatore del Manchester United. Idovrebbero essere nella descrizione del lavoro, e nel suo curriculum”. Aggiungendo: “A proposito,non vince un trofeo dalla Norwegian Football Cup (l’equivalente della FA Cup) del 2013 con il Molde. Sono sette anni senza un trofeo, otto se questa stagione finisce male. Fortunatamente non ha un ego…”. L’affermazione del tecnico “non è in sintonia con la ...

Advertising

napolista : Solskjaer: “I trofei servono solo all’ego degli allenatori”. Per la stampa inglese è una bestemmia Il Telegraph: “… - OdeonZ__ : Solskjaer: 'Ibra ha fame di calcio e ha vinto ovunque. È un modello da seguire' - infoitsport : Solskjaer: “Ibrahimovic? Modello per i giovani, ha vinto trofei ovunque” - edicolasportiva : Solskjaer: 'Ibra ha fame di calcio e ha vinto ovunque. È un modello da seguire' - sportli26181512 : Solskjaer: 'Ibra ha fame di calcio e ha vinto ovunque. È un modello da seguire': Solskjaer: 'Ibra ha fame di calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer trofei

Pianeta Milan

... ' Certamente - afferma- Lo scorso anno abbiamo perso in semifinale ed è stato un colpo duro per noi perché vogliamo vincere i. Sappiamo che sarà difficile, ma abbiamo battuto una ...Ma adesso serve confermarsi e sevuole avere successo al Manchester United non basterà ... La FA Cup o la Coppa di Lega inglese sonoimportanti che spesso hanno dato il là, a chi ha ...A proposito di Ronaldo. Sul possibile ritorno di CR7 al Real, Marca interpella Toni Roca, titolare di uno studio di avvocati specializzati in diritto sportivo a Palma di Maiorca. Se Cristiano Ronaldo ...Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United uscito vincitore dalla doppia sfida al Milan, ha elogiato a fine gara Zlatan Ibrahimovic.