Sky-Serie A | si prospetta l’addio

Dopo molti anni di onorato matrimonio potrebbe giungere alla conclusione l'accoppiamento Sky-Serie A. All'orizzonte si intravede una nuova possibilità per i clienti. Quale potrebbe essere il futuro post Sky-Serie A? La settimana che si sta aprendo sarà decisiva per l'assegnazione dei diritti Tv della Serie A. La battaglia tra Sky e DAZN avrà finalmente un vincitore dopo settimane infuocate. Ovviamente ciò influirà notevolmente anche sulle decisioni degli italiani per quanto riguarda il servizio delle Tv a pagamento. Al momento DAZN sembra avere la preferenza e ben dieci club hanno votato a favore del servizio inglese: Atalanta, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese. Nelle ultime ore anche il presidente del Torino Cairo ha deciso per il Sì a DAZN.

Diritti Tv, sprint finale tra DAZN e Sky - Giornata decisiva Nuova Assemblea oggi in Lega Serie A per decidere sui Diritti Tv del triennio 2021/2024. DAZN in vantaggio su Sky, manca un voto per la maggioranza definitiva Potrebbe essere la giornata decisiva per decidere l'assegnazione dei ...

