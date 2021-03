Scanzi e Morra, la dura vita dei duri e puri… (Di martedì 23 marzo 2021) Uno è giornalista del Fatto Quotidiano, nonché persona tra le più seguite in assoluto sui social; l’altro è il presidente della commissione antimafia. Entrambi condividono ora due cose: la continua affermazione di sé stessi come tipi duri e puri e l’essere di recente scivolati sulla buccia di banana del vaccino anti-Covid. La procura di Arezzo ha infatti aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda della vaccinazione di Andrea Scanzi, e i giornali hanno invaso di articoli le loro pagine per raccontare della sfuriata (con tanto di scorta al seguito) di Morra all’Asp di Catanzaro per far vaccinare i suoi suoceri.



