Scadenza rispettata | mercoledì 24 ' esplode' la primavera | temperature fino a 20 gradi

(Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Questa fase di stampo decisamente invernale sta per finire. Da domani l'anticiclone riuscirà a proteggere tutto il nostro Paese garantendo non solo un tempo asciutto, ma anchein deciso aumento. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni i venti freddi che stanno ancora soffiando al Centro-Sud, responsabili delle ultime fasi instabili e disotto media, lasceranno spazio a correnti più miti e deboli. Al Nord e su gran parte del Centro il clima si è già addolcito, ma si scalderà ulteriormente. Sarà una vera "esplosione di": a partire dalemassime salirannoa 17 C su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, rimarranno ancora un po' sotto tono al Sud. Entro il weekend il clima mite e il ...

AGI - Agenzia Italia

Attivata la tolleranza sui pagamenti effettuati entro 5 giorni di ritardo, le rate scadute nel 2020 si pagano entro il 31 luglio 2021 ...