Riforma Pensioni 2021 ultime oggi, l’editoriale: aspettativa di vita e importi bassi (Di martedì 23 marzo 2021) L’anno 2020 è stato sicuramente per l’Italia l’anno peggiore dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Man mano che giungono dall’ISTAT i dati ufficiali la situazione si fa sempre più preoccupante. Il dato più grave riguarda i decessi. Sommando i morti per Covid-19 agli altri si arriva alla cifra mai raggiunta di 720.000 decessi. E’ il peggior dato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, purtroppo non bilanciato dalle nascite (400.000) dove assistiamo al peggior dato dall’unità d’Italia quindi da 150 anni ad adesso. Sul fronte economico i dati sono impressionanti. Perdita di oltre 700.000 posti di lavoro che facilmente alla fine del blocco imposto ai licenziamenti dal governo arriveranno ad oltre 1.000.000. Una perdita del 9% rispetto al PIL dell’anno 2019, un debito pubblico che si avvicina alla stratosferica cifra di 2.600 miliardi di € con un rapporto deficit/PIL che si è ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 23 marzo 2021) L’anno 2020 è stato sicuramente per l’Italia l’anno peggiore dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Man mano che giungono dall’ISTAT i dati ufficiali la situazione si fa sempre più preoccupante. Il dato più grave riguarda i decessi. Sommando i morti per Covid-19 agli altri si arriva alla cifra mai raggiunta di 720.000 decessi. E’ il peggior dato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, purtroppo non bilanciato dalle nascite (400.000) dove assistiamo al peggior dato dall’unità d’Italia quindi da 150 anni ad adesso. Sul fronte economico i dati sono impressionanti. Perdita di oltre 700.000 posti di lavoro che facilmente alla fine del blocco imposto ai licenziamenti dal governo arriveranno ad oltre 1.000.000. Una perdita del 9% rispetto al PIL dell’anno 2019, un debito pubblico che si avvicina alla stratosferica cifra di 2.600 miliardi di € con un rapporto deficit/PIL che si è ...

Advertising

DividendProfit : NUOVA RIFORMA DELLE PENSIONI? VI RACCONTO COSA STA ARCHITETTANDO IL GOVERNO! - orizzontescuola : Riforma pensioni: se ne discuterà più in là, prima ammortizzatori sociali - Marchetticlaud5 : @matteo_rivi @aspettaaspetta Purtroppo, vogliono diminuire il n° degli anziani. Ma non politici Così facendo effet… - gillette6302 : @Yi_Benevolence Immagino parlate della tizia che 'piangeva' per la a riforma pensioni ? Appena vista il dito è scat… - Loustrong : @_smicera @SignorErnesto non è questa la riforma delle pensioni che vorrebbero i giovani. -