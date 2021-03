Numeri, file e lunghe attese: racconto di una ‘fredda’ giornata di vaccinazioni a Benevento (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La premessa è d’obbligo: onore a chi lavora e tanto di cappello al personale sanitario presente che prova a mascherare con passione e dedizione, carenze organizzative che rallentano il processo di vaccinazione. Via Minghetti, centro vaccini: è il turno degli over 70. Appuntamento scaglionato, ma l’orario sulla convocazione è un dettaglio. Perché il tutto è regolato da un distributore di tagliandini Numerici in stile gastronomia al supermercato. Le chiamate a memoria sulla sequenzialità dei Numeri e qualche persona con un naturale calo uditivo vista l’età, costretta a farsi ripetere il numero come la nonna durante la tombola a Natale. E di conseguenza il totale assembramento: assenza di un percorso, di una fila creata ad hoc. Uno vicino all’altro e attesa di tre ore per persone che non più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La premessa è d’obbligo: onore a chi lavora e tanto di cappello al personale sanitario presente che prova a mascherare con passione e dedizione, carenze organizzative che rallentano il processo di vaccinazione. Via Minghetti, centro vaccini: è il turno degli over 70. Appuntamento scaglionato, ma l’orario sulla convocazione è un dettaglio. Perché il tutto è regolato da un distributore di tagliandinici in stile gastronomia al supermercato. Le chiamate a memoria sulla sequenzialità deie qualche persona con un naturale calo uditivo vista l’età, costretta a farsi ripetere il numero come la nonna durante la tombola a Natale. E di conseguenza il totale assembramento: assenza di un percorso, di una fila creata ad hoc. Uno vicino all’altro e attesa di tre ore per persone che non più ...

