MotoGp: a Losail testa a testa tra Ducati e Yamaha (Di martedì 23 marzo 2021) Venerdì comincerà la stagione motociclistica 2021 con il gran premio del Qatar. Favoritissime le Ducati autrici di una preseasons fantastica fatta di record della pista e velocità max siderali. A contendere lo scettro alle rosse per ora sembrano essere in grado solo le Yamaha che si sono dimostrate velocissime tra le curve di Losail e un pochino meno sul lunghissimo rettilineo di oltre mille metri.Maverick Vinales ha sfiorato il tempo di Jack Miller allontanandosene di soli 61 millesimi. “Abbiamo sicuramente visto che i piloti Yamaha sono veloci“, ha commentato Paolo Ciabatti a Speedweek.com. “È ormai chiaro che Marc Marquez non guiderà. È stato un rebus per settimane”. Ma la Honda resta il potenziale “terzo incomodo“, soprattutto con Stefan Bradl. “Ha avuto la possibilità di completare più giorni di test di chiunque ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) Venerdì comincerà la stagione motociclistica 2021 con il gran premio del Qatar. Favoritissime leautrici di una preseasons fantastica fatta di record della pista e velocità max siderali. A contendere lo scettro alle rosse per ora sembrano essere in grado solo leche si sono dimostrate velocissime tra le curve die un pochino meno sul lunghissimo rettilineo di oltre mille metri.Maverick Vinales ha sfiorato il tempo di Jack Miller allontanandosene di soli 61 millesimi. “Abbiamo sicuramente visto che i pilotisono veloci“, ha commentato Paolo Ciabatti a Speedweek.com. “È ormai chiaro che Marc Marquez non guiderà. È stato un rebus per settimane”. Ma la Honda resta il potenziale “terzo incomodo“, soprattutto con Stefan Bradl. “Ha avuto la possibilità di completare più giorni di test di chiunque ...

