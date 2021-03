L' incredibile Mosaico della via Lattea | in 12 anni di scatti il ritratto della nostra galassia

Advertising

Maia1967 : È incredibile quanto appaia 'moderno' il mosaico di Santa Pudenziana, che invece è molto antico, degli inizi del V… -

Ultime Notizie dalla rete : incredibile Mosaico

Gazzetta del Sud

Circa 20 milioni di singole stelle. E' diventata virale dell'della Via Lattea, realizzato dall'astrofotografo Metsavainio che ha impiegato 12 anni per produrre un'immagine larga 100,000 pixel. Gi l'intero "ritratto" da solo sbalorditivo, ma ...12 anni, 1.250 ore di esposizione fotografica, per un puzzle di 234 foto. Sono questi i numeri della nuova strabiliante immagine della Via ...Circa 20 milioni di singole stelle. E' diventata virale dell'incredibile mosaico della Via Lattea, realizzato dall'astrofotografo Metsavainio che ha impiegato 12 anni per produrre un'immagine ...12 anni, 1.250 ore di esposizione fotografica, per un puzzle di 234 foto. Sono questi i numeri della nuova strabiliante immagine della Via Lattea.