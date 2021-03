L’Ats Milano libera gli azzurri dell’Inter: Barella, Bastoni e Sensi domani in Nazionale (Di martedì 23 marzo 2021) L’Ats Milano libera anche gli italiani dell’Inter e li lascia liberi di partecipare alle partite della Nazionale di Mancini. E’ arrivato l’ok dell’autorità sanitaria: domani, se i tamponi risulteranno negativi, Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Nicolò Barella potrebbero raggiungere il ritiro di Coverciano per i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale del 2022. In mattinata, la Federcalcio italiano ha inviato la richiesta formale alL’Ats di Milano per autorizzare i tre calciatori dell’Inter a interrompere il periodo di isolamento fino al prossimo 31 marzo, inizialmente stabilito dopo i casi di positività riscontrati in squadra. In linea con quanto avvenuto con i nazionali ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021)anche gli italianie li lascia liberi di partecipare alle partite delladi Mancini. E’ arrivato l’ok dell’autorità sanitaria:, se i tamponi risulteranno negativi, Alessandro, Stefanoe Nicolòpotrebbero raggiungere il ritiro di Coverciano per i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale del 2022. In mattinata, la Federcalcio italiano ha inviato la richiesta formale aldiper autorizzare i tre calciatoria interrompere il periodo di isolamento fino al prossimo 31 marzo, inizialmente stabilito dopo i casi di positività riscontrati in squadra. In linea con quanto avvenuto con i nazionali ...

