La spiaggia di Bogliasco in Liguria finisce in copertina sul settimanale tedesco Stern

(Di martedì 23 marzo 2021) Ladi, una delle più belle della costa della, è apparsa sulladi, uno dei settimanali tedeschi più diffusi in Germania, considerato il rivale storico di Der Spiegel e Focus., famosa soprattutto per la ricercatezza delle sue copertine, per i suoi scoop e per le scelte fotografiche di forte impatto, è una delle riviste di riferimento per il turismo della Germania, con una tiratura di circa 370mila copie. Ladi oggi 23 marzo delritrae la bellissimadiin versione primaverile, uno scatto del borgo marinaro di Genova da anni apprezzata meta per i turisti tedeschi e in generale europei. Il titolo del servizio ...

