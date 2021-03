La giustizia è malata | ma il Parlamento non è in grado di curarla

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) “La verità sa qual è? Che noi abbiamo sancito la presunzione d’innocenza, l’abbiamo inserita in Costituzione e poi l’abbiamo messa nell’armadio, come un bel vestito destinato a non essere indossato mai”. Non usa mezzi termini il professor Tullio Padovani, docente emerito di diritto penale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, avvocato e componente dell’Accademia dei Lincei. Partendo dall’assoluzione dei vertici Eni nel processo di primoche si è concluso nei giorni scorsi, e dalle polemiche che ne sono seguite - anche all’interno della stessa procura di Milano, dove hanno assunto i toni dello scontro - parla con HuffPost del processo penale in Italia e delle “deformazioni” a cui, a suo parere, si presta. Professore, l’assoluzione dei vertici Eni in primoal processo sulle presunte tangenti in Nigeria ha creato dibattito, anche ...