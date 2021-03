Khrystyna Novak | scomparsa nel nulla a novembre | il vicino di casa arrestato per omicidio

(Di martedì 23 marzo 2021) In manette Francesco Lupino, di 49 anni, accusato die occultamento di cadavere: l'uomo era anche un socio in affari del compagno della 29enne ...

In manette Francesco Lupino, di 49 anni, accusato di omicidio e occultamento di cadavere: l'uomo era anche un socio in affari del compagno della 29enne ...scomparsa: arrestato vicino di casa/ "Uccisa e messa in sacchi neri" Anche dall'anestesista aveva ricevuto rassicurazioni. Ma quando aveva visto la moglie, prima che fosse portata via ...Khrystyna Novak, 29enne ucraina, è stata uccisa. A distanza di oltre quattro mesi la svolta nelle indagini sulla morte della ragazza che lavorava in un night di Altopascio (Lucca). Con l'accusa di ...Il cinquantenne era un vicino di casa della coppia e intratteneva rapporti di affari illeciti col compagno della vittima. La Procura ha riferito che 'la vicenda che porterà al tragico epilogo dell’ucc ...