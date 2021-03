Keanu Reeves raddoppia con un live-action e una serie anime su Netflix

(Di martedì 23 marzo 2021) In attesa di vederlo nel nuovo film di Dean Parison, nel quarto capitolo di Matrix diretto da Lana Wachowski e nel quarto capitolo di John Wick che inizierà a girare in primavera, Keanu Reeves annuncia che sarà il protagonista e il produttore di BRZRKR, il live-action ordinato da Netflix basato sul fumetto di BOOM! Studios co-creato e co-sceneggiato dallo stesso Reeves. Al film seguirà, poi, la realizzazione di una serie anime di 12 episodi che espanderà ulteriormente il mondo del fumetto scritto da Reeves insieme allo scrittore di bestseller del New York Times Matt Kindt esplorando elementi diversi della storia e raccontando sfaccettature sempre più precise sui suoi personaggi. https://twitter.com/Variety/status/1374073835964792834

