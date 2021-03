Juventus | Deschamps ed il suggerimento a Pirlo | “Rabiot nel team bianconero non è utilizzato come potrebbe”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Parola a Didier Claude Vincent.Serie A, a tutto Sconcerti: “Prandelli e la Fiorentina. Paratici e la, vi dico tutto”Lacontinua a far fatica nel massimo campionato italiano. La sconfitta contro il Benevento di Pippo Inzaghi ha aperto delle crepe profonde nel cammino di Andreaalla guida della franchigia bianconera. Pertanto, non sono mancate critiche e dissapori per la squadra guidata dall'ex centrocampista di Milan ed Inter. Anche il commissario tecnico della Nazionale francese, Didier, si è così espresso, nel corso della riturale conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Ucraina, circa le possibilità tecnico-tattiche non sfruttate di Adrien.Benevento, Inzaghi: “Ecco com’è nata la vittoria sulla ...

... dove il centrocampista dellapotrebbe peraltro giocare in un altro ruolo. Il CTinfatti vede in Rabiot potenzialità da esterno, posizione in cui in realta era già stato utilizzato ...CONSIGLIO Di Rabiot ha parlato in conferenza stampa anche Didier. Il Commissario Tecnico ... anche se non è utilizzato così alla. Ha questa capacità di proiettarsi in avanti molto ...Il CT della Francia non esclude di utilizzare il centrocampista bianconero come esterno di centrocampo: Alla Juve non lo fa, ma è interessante.Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Ucraina: le sue dichiarazioni ...