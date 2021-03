Johnny Depp bersagliato: intruso si fa la doccia nella sua villa (Di martedì 23 marzo 2021) Johnny Depp sembra proprio non avere pace in questo periodo. Nelle scorse ore un intruso – decisamente sui generis – ha fatto irruzione nella sua megavilla di Hollywood, nonostante vi abbia fatto installare un sistema di sicurezza all’ultimo grido. Che non sembrerebbe poi così performante, visto che non è la prima volta che i giornali raccontano di incursioni nella casa dell’attore. Era accaduto nel mese di gennaio 2021 ma in quell’occasione era stato proprio grazie all’impianto di allarme che la donna, probabilmente una senzatetto, era stata indotta a fuggire. A detta dei poliziotti non era la prima volta che questa sconosciuta entrava in casa dei vip di Hollywood e, anzi, pare proprio che in quei giorni avesse fatto incetta di un lauto bottino. Qualche giorno dopo era stata arrestata ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021)sembra proprio non avere pace in questo periodo. Nelle scorse ore un– decisamente sui generis – ha fatto irruzionesua megadi Hollywood, nonostante vi abbia fatto installare un sistema di sicurezza all’ultimo grido. Che non sembrerebbe poi così performante, visto che non è la prima volta che i giornali raccontano di incursionicasa dell’attore. Era accaduto nel mese di gennaio 2021 ma in quell’occasione era stato proprio grazie all’impianto di allarme che la donna, probabilmente una senzatetto, era stata indotta a fuggire. A detta dei poliziotti non era la prima volta che questa sconosciuta entrava in casa dei vip di Hollywood e, anzi, pare proprio che in quei giorni avesse fatto incetta di un lauto bottino. Qualche giorno dopo era stata arrestata ...

Advertising

Corriere : Johnny Depp, intruso entra nella sua villa, fa una doccia e si prepara un drink: arrestato - _iosonome_ : RT @carolotta83: Ci sono persone che non finiscono mai di volersi bene. Semplicemente perché ciò che li lega è più forte di ciò che li divi… - _SimplyBen_ : RT @carolotta83: Ci sono persone che non finiscono mai di volersi bene. Semplicemente perché ciò che li lega è più forte di ciò che li divi… - carolotta83 : Ci sono persone che non finiscono mai di volersi bene. Semplicemente perché ciò che li lega è più forte di ciò che… - infoitcultura : Drink e doccia a casa di Johnny Depp, ma era un intruso: succede a Hollywood -