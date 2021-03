Isola dei Famosi, Akash Kumar contro Elettra Lamborghini. Poi “spara”: “Quattro morti di fame, fatti di gomma” (Di martedì 23 marzo 2021) Akash Kumar non deve aver preso benissimo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 15. Il modello dagli occhi di ghiaccio, dopo lo scontro con la conduttrice Ilary Blasi, nella notte è tornato in albergo e ha ripreso subito il cellulare. “Raga… sono tornato. Quante cose dicono di me che nemmeno io sapevo.. degli occhi…“, ha esordito sul proprio profilo Instagram. E ancora: “Va bene così, l’invidia è una brutta bestia. La vita è già una mer*a, io me la godo“. Poi ha aggiunto: “Dicono che mi sono rifatto, ma loro sembrano usciti da Frankenstein, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei e non se ne rendono conto. Sono Quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà“. Come riportato da Trash Italiano, l’ex naufrago in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)non deve aver preso benissimo l’eliminazione dall’dei15. Il modello dagli occhi di ghiaccio, dopo lo scon la conduttrice Ilary Blasi, nella notte è tornato in albergo e ha ripreso subito il cellulare. “Raga… sono tornato. Quante cose dicono di me che nemmeno io sapevo.. degli occhi…“, ha esordito sul proprio profilo Instagram. E ancora: “Va bene così, l’invidia è una brutta bestia. La vita è già una mer*a, io me la godo“. Poi ha aggiunto: “Dicono che mi sono rifatto, ma loro sembrano usciti da Frankenstein, sonodi, sembrano il circo Orfei e non se ne rendono conto. Sonodiche hanno bisogno di notorietà“. Come riportato da Trash Italiano, l’ex naufrago in ...

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - riccwtch : RT @QuiMediaset_it: Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissimi g… - Adnkronos : #isoladeifamosi2021, #Akash eliminato abbandona reality: la reazione di Ilary -