Interrompevano le lezioni in Dad in tutta Italia. Tre denunciati (Di martedì 23 marzo 2021) Un gioco, che a tre giovani della provincia di Milano e di Messina, potrebbe costare molto caro. L'accusa infatti è interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo ad un sistema informatico. Reati ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 23 marzo 2021) Un gioco, che a tre giovani della provincia di Milano e di Messina, potrebbe costare molto caro. L'accusa infatti è interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo ad un sistema informatico. Reati ...

Advertising

gazzettamantova : La polizia postale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha concluso un'indagine a carico di un gru… - Italia_Notizie : Interrompevano le lezioni a distanza e facevano saltare le interrogazioni in tutta Italia: denunciati tre ragazzi –… - zazoomblog : Interrompevano le lezioni a distanza e facevano saltare le interrogazioni in tutta Italia: denunciati tre ragazzi –… - tusciaweb : Interrompevano le lezioni in dad in tutta Italia, denunciati tre giovani Genova - Dandosi appuntamento su chat di… - ilfattovideo : Interrompevano le lezioni a distanza e facevano saltare le interrogazioni in tutta Italia: denunciati tre ragazzi –… -